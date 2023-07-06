ربيع يبحث سبل التعاون مع وزير الشؤون البحرية والجزر

في اليونان

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و ميلتياديس فارفيتسيوتيس وزير الشئون البحرية والجزر اليوناني، سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ، جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في الفترة من( ٥_٦ يوليو) باليونان.

خلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة قناة السويس التطورات التي شهدتها قناة السويس خلال الآونة الأخيرة، ومستجدات مشروعات القناة وخططها التنموية، وما تطرحه رؤيتها المستقبلية من فرص واعدة للشراكة عبر مشروعاتها الاستثمارية.

وأكد ربيع حرص ادارة قناة السويس على فتح آفاق أرحب للتعاون واستثمار علاقات الشراكة الممتدة مع اليونان في خلق مزيد من فرص النجاح والتكامل عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودراسة عقد شراكات مع شركات وترسانات الهيئة في الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات البحرية.

وأوضح رئيس قناة السويس أن الشراكة الجديدة التي تجمع هيئة قناة السويس مع مجموعة شركات "V" اليونانية المالكة لشركة "Antipollution" لتقديم خدمة جمع وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة تعد تجسيدا لنموذج واعد للتعاون المصري اليوناني في المجال البحري وإضافة قوية لمنظمومة الخدمات المقدمة عبر المجرى الملاحي لقناة السويس.

من جانبه، أكد ميلتياديس فارفيتسيوتيس وزير الشئون البحرية والجزر اليوناني أن قناة السويس ستظل أحد المحاور الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية، مشيدا بما تتمتع به القناة من رؤية متكاملة في تطوير إمكانياتها وقدراتها تؤهلها للقيام بدورها الحيوي على الوجه الأمثل، معربا عن تطلعه لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس.

ويشارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في فعاليات المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في الفترة من( ٥_٦ يوليو) باليونان، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين ومجموعة من الشخصيات الفاعلة في مجال النقل البحري والموانيء واللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط وتكنولوجيا المعلومات والإدارة الإلكترونية على الصعيد العربي ودول شمال إفريقيا واليونان.

ويهدف المؤتمر إلى دعم سبل التعاون وفرص العمل والاستثمار العربي مع اليونان في المجالات المتعلقة بالنقل البحري والملاحة البحرية وما يتصل بها من مشاريع مختلفة.

وجاءت مشاركة ربيع كمتحدث رئيسي في فعاليات الجزء الثاني من الجلسة الأولى للمؤتمر عن التعاون الثلاثي ببن مصر وليبيا واليونان في جنوب شرق المتوسط .

وأكد ربيع في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على الموقف المُشرف للمرشدين اليونانيين خلال ملحمة تأميم قناة السويس عام 1956، ومساندتهم للإدارة المصرية.

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وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تفتح أبوابها للتعاون في سبيل خدمة مجتمع الملاحة الدولي واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يتماشى مع رؤية الهيئة لتوفير شريان ملاحي آمن وقاعدة صناعية مستدامة، ويتحقق ذلك في ضوء استراتيجية التطوير الطموحة 2030 بما يعزز تحقيق رسالة الهيئة التي تصبو إلى تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجيستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد عن 150 عاما.

ويقول ربيع أن القناة حققت إيرادات قياسية وصلت إلى 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مع عبور 25887 سفينة بإجمالي حمولات تتجاوز 1.5 مليار طن.