تصادم سيارات أعلى الدائري يحصد 4 مصابين

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين عدد من السيارات، أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتم إزالة آثار الحادث، لتيسير حركة المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت الأحداث بورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، مفاده وقوع حادث مروري أعلى وصلة الطريق الدائري اتجاه المنيب، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الى محل البلاغ.

وتبين من الفحص والانتقال أن حادث تصادم وقع بين عدد من السيارات، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم، وإزالة آثار الحادث، تيسير حركة المرور، كما استمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وقائدي السيارات.

وتحرر المحضر وإسعاف المصابين بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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