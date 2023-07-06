قطع المياه لمدة ٨ ساعات بأحياء إمبابة والمنيرة

تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح كسر مفاجىء بخط المياه قطر ١٦٠٠ مم الواقع بشارع الأقصر بمنطقة الوراق .

وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (۸) ساعات من الساعة العاشرة مساءاً يوم الجمعة الموافق ٧ / ٧ / ٢٠٢٣ الى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق ٨ / ٧ /٢٠٢٣ .

وتوضح محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي : منطقة القومية العربية - بنى محمد - عزبة المفتى - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الامل .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من الأعمال المحددة خلال المواعيد المحددة لها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة .

كما شدد محافظ الجيزة علي رؤساء أحياء امبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات ورد الشي لأصله عقب الانتهاء من الأعمال علي أكمل وجه .

وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ۱۲٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا .