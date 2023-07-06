محافظ القاهرة: تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية المواطن أولًا 

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من التموين والصحة والطب البيطرى على منافذ بيع السلع الغذائية "المواطن أولًا" والمنتشرة بمختلف أحياء العاصمة للتأكد من تقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة للاجتماع الدورى الذى يعقده لمتابعة التزام منافذ "المواطن أولًا" بالقواعد والاجراءات الموضوعة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، شارك فى الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية ، والسكرتير العام ، ومدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لكافة المنافذ والمحلات التجارية

وأكد محافظ القاهرة على وجود متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لكافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة في الأسعار أوحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، مشيرًا إلى أن المنافذ التى أقامتها المحافظة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بها بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق .

تحتفل محافظة القاهرة اليوم بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور ١٠٥٤ عام على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام ٩٦٩ م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن احتفال القاهرة بعيدها القومى يتزامن مع احتفال المواطنين بذكرى ثورة ٣٠ يونيو التى أعادت للشعب المصري كرامته وكانت سببًا رئيسًا فى حركة البناء والتغيير والتطوير غير المسبوقة على كافة الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب وتكاتفه مع قيادته السياسية الحكيمة

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة أكثر المدن التى حظيت بجنى ثمار ثورة ٣٠ يونيو ، حيث شهدت العديد من الانجازات الكبيرة غير المسبوقة خلال ال ٩ سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية استهدفت جميعها خدمة مواطنى القاهرة وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم من بينها إنشاء أكبر شبكة طرق ومحاور جديدة وتطوير وسائل النقل العام للتغلب على الأزمة المرورية وتسهيل حركة السير بالمدينة ، كما شهدت مناطق القاهرة الخديوية والتاريخية تطويرًا كبيرًا للحفاظ على هوية المكان للأجيال القادمة ، ونجحت أجهزة الدولة فى القضاء على المناطق غير الآمنة بإنشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات كالأسمرات ومعـًا وروضة السيدة وغيرها وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وهو الملف الذي حظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى اطار سعيه للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما كان لانشاء المشروع القومى العملاق العاصمة الإدارية الجديدة أثره الإيجابى الكبير على القاهرة

وأشار محافظ القاهرة أن احتفال القاهرة بعيدها سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين .