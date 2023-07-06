تعليمات فنية من أوسوريو للاعبي الزمالك

قام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، على تقسيم لاعبي الزمالك إلى ثلاث مجموعات لأداء فقرة خططية خلال مران الفريق الموافق الخميس إستعدادًا لمباراة فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز .

أوسوريو

كان المران تطرق إلى المجموعات الفقرة الخططية بالتناوب تحت إشراف أوسوريو، من أجل تنفيذ بعض الجوانب الفنية الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة.

كانت التقسيمة الفنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها، وشارك جميع لاعبي الفريق بما فيهم المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في كأس مصر بجانب البدلاء والمستبعدين من المباراة بالإضافة إلى مجموعة الشباب المتواجدين مع الفريق الأول في مران الفريق الصباحي الذي انعقد صباح يوم الخميس.

أعطي الكولومبي ومدحت عبد الهادي المدرب العام بنقل التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الإشراف على هذه الفقرة .

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الخميس، مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط بشكل كامل في المران الجماعي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية فقط خلال مران أمس الأربعاء ولم يشارك في الفقرات الفنية والخططية وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضه للإرهاق، بعد مشاركته في شوط كامل خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في كأس مصر.

وأدي عمرو السيسي الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية خلال المران الصباحي اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.