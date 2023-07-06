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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات "سكن كل المصريين"

وحدات محدودي ومتوسطي
وحدات محدودي ومتوسطي الدخل بمبادرة "سكن كل المصريين"

واصل المهندس علاء عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولاته التفقدية يرافقه مسئولو الجهاز، بوحدات محدودي الدخل ومنطقة عمارات الإسكان المتوسط  ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم التنبيه على الشركات العاملة بتكثيف الأعمال بقطاع الإسكان والطرق والكهرباء والمرافق والزراعة والنظافة.

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وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ضرورة تنفيذ العمارات بالمواصفات الفنية المناسبة وما يلزم من أعمال زراعة حولها وتمهيد الطرق الداخلية حول العمارات، وأن تقوم شركات النظافة برفع أية مخلفات حول العمارات. 

واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الجولة بالمرور على أعمال الطرق الجارى تنفيذها بمنطقة ٤٩ عمارة والتى تدخل ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محاور الطرق للإسكان الاجتماعى بمنطقة ٢٣٥٠ فدانًا بالمدينة.

وضع اللافتات التحذيرية

كما تفقد المهندس علاء عبداللاه، بعض أعمال المرافق الجارى تنفيذها وبعض أعمال الزراعة بالمنطقة، حيث نبه على المسؤولين بإدارة الزراعة بضرورة استكمال وضع اللافتات التحذيرية بأن مياه الزراعة غير صالحة للشرب بالمناطق بالمدينة، حتى ينتبه سكان المدينة.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس علاء عبد اللاه، و المهندس علاء لطفى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس محمد فوزى، المستشار الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعى، لمناقشة بعض المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بالمدينة والتنسيق بخصوص أعمال التسليم والتشغيل لتلك الخدمات، حيث تم التوجيه بتسليم مبنى حضانة بمركز خدمات 6 بمنطقة الياسمين حي الزهور إلى وزارة التضامن الاجتماعى تمهيدًا لتشغيله وذلك حرصاَ على استكمال منظومة الخدمات وتوفير متطلبات سكان المدينة على أن يتم التنسيق بصفة مستمرة مع  مسئولى وزارة التضامن فى هذا الشأن.

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