الإنتاج الثقافي يختتم احتفالات ذكرى ٣٠ يونيو بالأغاني الوطنية

اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبرئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات احتفاله بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، بأمسية شعرية غنائية أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

عظيمة يا مصر

شارك في الحفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، حيث قدمت فرقة المركز الموسيقية باقة من أشهر الاغنيات التى تغنى بها المطرب أحمد محسن والمطربة حنان الخولي والمطربة هند عمر، منها "عظيمة يا مصر، أنا المصري، يا أغلى اسم في الوجود، طوف وشوف، يا حبايب مصر، مصر التي في خاطري، على الربابة، مصر اليوم في عيد، تسلم الأيادى" .

المخرج خالد جلال خلال فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

وألقى الشاعر محمد بهجت، مجموعة من قصائده الشعرية فى حب الوطن، وأخرى لتمجيد الشهيد وما قدمه من تضحيات فى الدفاع عن أرض الوطن، حازت على إعجاب الحضور وأشادوا بها .

الشاعر محمد بهجت

يشار إلى أن فعاليات البرنامج قدمت مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى نظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .