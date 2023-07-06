مستوطن يدهس متظاهرين ضد حكومة ننتياهو بتل أبيب

أفادت وكالة روسيا اليوم، بأن 3 أشخاص أصيبوا في عملية دهس نفذها مستوطن في شارع أيالون بتل أبيب واستهدفت متظاهرين ضد التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب خلال تظاهرة احتجاجا على تنحية رئيس حكومة بنيامين نتنياهو لقائد شرطة تل أبيب.

وبحسب القناة "كان" الإسرائيلية، فإن آلاف المتظاهرين في تل أبيب أغلقوا جادة إيالون وسط مواجهات مع قوات الشرطة.

وقالت الشرطة إن أجزاء من طريق إيالون السريع أغلقت في كلا الاتجاهين، مضيفة أن شارع كابلان في تل أبيب المحصور بين شارع ليوناردو دافنشي وشارع مناحيم بيغن، أغلق في كلا الاتجاهين.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المتظاهرين يبلغ نحو 30 ألفا حاليا في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، مشيرة إلى أنهم أقدموا على إشعال النيران.

يذكر أن شوارع "تل أبيب" تشتعل بالاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو منذ أشهر وخطتها لتعديل النظام القضائي.