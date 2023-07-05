وزير الرياضة يلتقي عدداً من وزراء الشباب العرب

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب، علي هامش حضوره دورة الألعاب العربية رقم ١٥ بالجزائر، بحضور سفير مصر بالجزائر مختار وريدة.

تناولت اللقاءات مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالشباب والرياضة، وتبادل الخبرات والآراء حول كيفية تطوير وتعزيز مجالي الشباب والرياضة في البلدان العربية وتعزيز دور الشباب في المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة.

اشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل خلال عام الشباب العربي على تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومعرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة.

وأشار الوزير إلي أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في مجالي الشباب والرياضة، وتعزيز التضامن العربي والتعاون بين الدول العربية المشاركة في هذه الدورة، وتشجيع الشباب العربي على ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية، وتعزيز الروح الرياضية والأخوة بين الشعوب العربية.

وتطلق منافسات دورة الألعاب العربية اليوم وحتى 15 يوليو الجارى فى 5 مدن مختلفة بمشاركة 3800 رياضى يشاركون في 20 لعبة.

وزير الشباب يصل الجزائر لحضور دورة الألعاب العربية

على جانب آخر أكد الدكتور أشرف صبحي متانة وقوة العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر في مجال الرياضة والشباب، والعمل علي تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، والتأكيد على أهمية الرياضة في تعزيز الصداقة والتفاهم بين الدول والشعوب.

ووصل وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجزائر في زيارة رسمية؛ لحضور دورة الألعاب العربية بالجزائر، ومناقشة عدد من ملفات العمل والاهتمام المشترك مع عدد من الدول المشاركة بالدورة.

وكان في استقبال الوزير، سفير مصر لدي الجزائر مختار جميل توفيق وريدة، والأمين العام لوزارة الشباب والرياضة بالجزائر السيد طيابي سليمان.

تخلل الحديث مناقشة آليات التعاون بين مصر والجزائر فى مجالى الشباب والرياضة، وأبرز البرامج المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة فى ضوء الحرص على تنمية العلاقات بين البلدين استناداً على العلاقات الدبلوماسية التى تجمع البلدين فى شتى المجالات.