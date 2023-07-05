وزير الرياضة يهنئ اللاعب سمير عبد المعز لحصوله على الذهبية الأولى للبوتشا

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على تهنئة اللاعب سمير عبد المعز على الميدالية الذهبية الأولي لمنتخب مصر للبوتشا بالبطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بمجهودات اللاعب سمير عبد المعز، والذي يُعد أحد العاملين بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، قائلًا : "إن هذا الفوز يعكس التزام اللاعب وإصراره على تحقيق النجاح في هذه رياضة البوتشا، كل الأمنيات بالنجاح والتميز في قادم المنافسات له ولكل زملاؤه، وتعزيو مكانة مصر دولياً"



من جانبه، وجه رئيس اتحاد البوتشا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه الدائم لجميع الالعاب والمتابع بدقة لكل الملفات وكافة المنتخبات، وذلك نتيجة دعم الدولة المصرية.