بيرسي تاو يتقدم لـ الأهلي بالهدف الأول في شباك الإسماعيلي

تقدم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول في شباك نظيره الإسماعيلي لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونجح الجنوب افريقي بيرسي تاو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلي في مباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أفشة – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

تشكيل الاسماعيلي في مواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

في خط الدفاع: محمد دسوقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عصام صبحي.

في خط الوسط: سيرجى أكا، محمد حسن، عماد حمدي، عبدالرحمن مجدى، أحمد مدبولى.

في خط الهجوم: محمد الشامى.

حمدي فتحي يودع جماهير الأهلي بعد إنتقاله للوكرة القطري

وجه حمدي فتحي نجم وسط المنتخب الوطني رسالة وداع لجماهير فريقه السابق الأهلي بعد إعلان انضمامه إلى الوكرة القطري.

وكتب حمدي فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام:" شكراً النادي الأهلي ، شكراً الإدارة ، شكراً جمهور الأهلي العظيم.. فخور إني كنت جزءاً صغيراً من كيان كبير وعظيم".

وأضاف:" شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً.

وتابع:" أخيراً شكراً لجميع الاجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعوديين .. و لنا عودة".

على جانب آخر تلقى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، يفيد بمنحه مهلة لمدة ستة أيام، لتقديم مستند يفيد بسداده الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك ناديه السابق.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قد قررت تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة لصالح الزمالك.

وقررت لجنة الانضباط توقيع غرامة على كهربا بعد فسخ عقده مع الزمالك في 2019، والانتقال إلى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم عودته للدوري المصري إلى صفوف النادي الأهلي.