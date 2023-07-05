صبحي يلتقي عددًا من وزراء الشباب والرياضة العرب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل خلال عام الشباب العربي على تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومعرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مع عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب، علي هامش حضوره دورة الألعاب العربية رقم ١٥ بالجزائر، بحضور سفير مصر بالجزائر مختار وريدة.

تناولت اللقاءات مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالشباب والرياضة، وتبادل الخبرات والآراء حول كيفية تطوير وتعزيز مجالي الشباب والرياضة في البلدان العربية وتعزيز دور الشباب في المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة.



وأشار الوزير إلي أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في مجالي الشباب والرياضة، وتعزيز التضامن العربي والتعاون بين الدول العربية المشاركة في هذه الدورة، وتشجيع الشباب العربي على ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية، وتعزيز الروح الرياضية والأخوة بين الشعوب العربية.



وتطلق منافسات دورة الألعاب العربية اليوم وحتى 15 يوليو الجارى فى 5 مدن مختلفة بمشاركة 3800 رياضى يشاركون في 20 لعبة.