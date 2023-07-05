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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

هونج كونج تعتقل 4 أشخاص بتُهمة دعمهم أنشطة تُهدد الأمن القومي

شرطة هونج كونج
شرطة هونج كونج

اعتقلت "شرطة هونج كونج" 4 أشخاص بتُهمة تقديم الدعم المالي لأشخاص فروا خارج البلاد وكانوا ضالعين بأنشطة تعرض الأمن القومي للخطر، ولم يُحدد بيان الشرطة أسماءهم أو المُتورطين بدعمهم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الأربعاء، قال بيان الشرطة إن الأربعة مُتهمون باستخدام شركات ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات هواتف محمولة لتلقي أموال يدعموا بها أشخاصًا خارج البلاد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن الأربعة أعضاء سابقون في حزب ""ديموسيستو الموالي للديمقراطية المنحل حاليًا والذي أسّسه الناشط ناثان لو والمُقيم الآن في بريطانيا. وقد نشرت صحيفة "مينج باو" صورة لرئيس الحزب السابق إيفان لام وهو بحيازة أفراد الشرطة.

قانون الأمن القومي الصارم في هونج كونج:

يُشار إلى أنه يوم الاثنين الماضي، اتهمت الشرطة 8 نشطاء خارج البلاد بانتهاك قانون الأمن القومي الصارم في هونج كونج، وعرضت مكافأة مليون دولار هونج كونج (نحو 127600 دولار) لأي معلومات تُؤدي لاعتقال أي منهم.

وقال زعيم هونج كونج جون لي "إن الثمانية الذين يعيشون في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا سيطاردون للأبد، وأي شخص حتى من أصدقائهم أو أقاربهم يُقدم معلومات تُؤدي لاعتقالهم سيكون مُؤهلًا للحصول على المكافأة".

من ناحية أخرى، ألقت شرطة هونج كونج القبض على امرأة تبلغ من العُمر 58 عامًا يوم الخميس، بعد الاشتباه بأنها قتلت "يمامة" في مبنى سكني عام في تسونغ كوان أو.

وقالت القوة إنه تم استدعاء الشرطة قبالة الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد تلقي بلاغ من أحد المارة، حيث ادعى المتصل أن امرأة ألقت الطائر على الأرض.

وبعد تحقيق أولي، ألقت الشرطة القبض على المرأة بتُهمة القسوة على الحيوانات، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمُدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 200 ألف دولار هونج كونج (25.538 دولار أمريكي).

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