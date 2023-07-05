"هروب" مجموعة قصصية جديدة للكاتب محمد صالح رجب

تصدر قريبا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع بالقاهرة المجموعة القصصية الجديدة «هروب»، للقاص والروائي محمد صالح رجب.

تحتوي المجموعة على اثنين وعشرين نصا متنوعا، ورغم اختلاف نصوص المجموعة الا أن ثمة رابطًا يجمع بينها، هو "الهروب" الذي تتعدد أشكاله كما ورد في نصوص المجموعة.



من أجواء المجموعة:



ارتدى ملابسه سريعا وترك غرفته في عراكها المعتاد مع العشوائية، بالكاد لحق بعربة مترو لم يتبين أكانت للرجال أم للنساء، دُهش مما طالعته عيناه في هذا الصباح الباكر، فرك عينيه لربما لم تتخلصا بعد من آثار سهرة الأمس، حين فتح عينيه من جديد لكأنه رأى ذات المشهد، عربة منشطرة لنصفين، كل نصف يجلس عل مقاعده أناس متشابهون، بدوا وكأنهم هربوا إلى الجنس الآخر، غير أنهم توقفوا في منتصف الطريق، تعذر عليه أن يميز بين القسمين، على مقاعد الجانب الأيمن يجلس أناس بأجساد منحوتة ممشوقة ونهود ناتئة، وشعور طويلة لامعة، تبدو على وجوههم آثار مساحيق، يرتدون ملابس مبهرة أشبه بملابس النساء، بعضهم طوق معصمه بسوار وزين عنقه بسلاسل معدنية. وعلى مقاعد الجانب الأيسر جلس أناس بأجساد مترهلة تتدلى أمامهم بعض الكروش، لا نهود واضحة لهم، لهم شعور قصيرة مجعدة، وحواجب كثيفة وشوارب بدت نابتة، يرتدون ملابس أشبه بملابس الرجال.. حين هم بالجلوس احتار أين يجلس، لم يعرف أيهما خُصص للرجال.