الهلال يفاوض 3 صفقات عالمية بعد كوليبالي ونيفيز

يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال من حسم عدد من الصفقات العالمية الجديده، حيث يسعى الزعيم لمواصلة التعاقدات الجديده خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد التعاقد مع المدرب خورخي خيسوس.

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نجح نادي الهلال في حسم صفقة كاليدو كوليبالي من نادي تشيلسي الانجليزي، كما تعاقد مع اللاعب روبين نيفيز من فريق ولفرهامبتون الانجليزي، لمدة 3 سنوات وقع عليها الثنائي في انتقالات الصيف الحالي.

الهلال ينتظر رد اللاعبين

ووضع نادي الهلال 3 لاعبين محترفين جدد على قائمة المطلوبين التعاقد معهم لدعم صفوف أزرق الرياض، في الميركاتو الصيفي الحالي من الدوري الإيطالي والإنجليزي والفرنسي.

وأرسل نادي الهلال 3 عروض لأندية لاتسيو وأرسنال وباريس سان جيرمان، وذلك لضم كل من الصربي سيرجي سافيتش والنجم الغاني توماس بارتي، والإيطالي ماركو فيراتي.

ثلاثي أوروبي بديل لكويلار

ينتهي عقد الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان بنهاية يونيو من عام 2026، ويتبقى له 3 مواسم مع فريق العاصمة الفرنسية، ووصلت قيمة اللاعب التسويقية إلى 40 مليون يورو، ويرغب صاحب الـ 30 عام في ختام مسيرته بالمنطقة العربية بعدما وافق على عرض أزرق الرياض.

بينما يضع الهلال عينه على اللاعب الصربي سيرجي ميلانوفيتش سافيتش نجم نادي لاتسيو الإيطالي، والذي ينتهي تعاقده في 30 يونيو من عام 2024، ويتبقى له موسم وحيد مع البيسيليستي الإيطالي، ووصلت قيمة اللاعب التسويقية إلى 50 مليون يورو.

بينما تواجد الغاني توماس بارتي نجم نادي آرسنال ضمن قائمة الهلال لتدعيم وسط الملعب، وينتهي تعاقد صاحب الـ 30 عام مع الجانرز بنهاية شهر يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين مع الفريق اللندني، وقد وصلت قيمة اللاعب التسويقية إلى 35 مليون يورو.

أعلن نادي الهلال مساء امس رحيل اللاعب جوستافو كويلار عن الزعيم متجهًا لفريق الشباب لمدة 3 مواسم تنتهي بنهاية يونيو 2026، ويرغب الزعيم في التعاقد مع لاعبين جدد في وسط الميدان، وكان الخيار هو اللاعب الأجنبي.

وفي سياق أخر، يدخل نادي الهلال فترة الاعداد الخارجي في معسكر النمسا لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وقرر الأزرق خوض 4 مباريات في النمسا ولقاء وحيد بعد العودة للرياض.

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