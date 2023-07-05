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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البنتاجون يُعلن إحباط مُحاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلتي نفط قبالة عُمان

ناقلة نفط
ناقلة نفط

أعلن "البنتاجون"، مساء اليوم الأربعاء، إحباط مُحاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط في المياه الدولية قبالة عُمان، مُشيرًا إلى أنّه في إحدى هاتين المُحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، أنّ الإيرانيين حاولوا احتجاز الناقلة "تي آر إف موس" التي ترفع علم جزر مارشال، وبعد ثلاث ساعات حاولوا احتجاز الناقلة "ريتشموند فوياجر" التي ترفع علم جزر الباهاماس.

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وأكد البيان أن عناصر البحرية الإيرانية غادروا المكان في كلتا الحالتين عندما رأوا المدمّرة الأمريكية "يو إس إس ماكفول" تقترب منهم.

الولايات المتحدة لا تعتزم رفع العقوبات عن القيادة العسكرية الصينية:

من ناحية أخرى، أكد البنتاجون أن الولايات المتحدة لا تعتزم رفع العقوبات عن القيادة العسكرية الصينية مثلما تشترط بكين لاستئناف الحوار بين وزارتي الدفاع للبلدين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "أما بخصوص رفع العقوبات لغرض إزالة العقبات أمام إجراء الاتصالات، فكما قال وزير الدفاع لويد أوستين، بإمكانه إجراء اتصالات بنظيره الصيني الآن".

وأضاف: "ليس من الضروري رفع العقوبات لإجراء مثل هذه الاتصالات. ومن وجهة نظرنا، لا يُوجد ما يُعرقل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة الآن".

وكانت واشنطن قد أكدت مرارًا، في وقت سابق، أنها ترغب بالحفاظ على قنوات الاتصال بالصين، وأن تبقيها مفتوحة، رغم التوترات الأخيرة في العلاقات بين واشنطن وبكين.

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