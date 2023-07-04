مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء في مصر لم تتأثر بأزمة الدولار العالمية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء في مصر لم تتأثر بأزمة الدولار العالمية .



وأوضح شاكر ن المستثمرين فى هذا المجال يضعوا التكلفة اﻻستثمارية للمشروعات بالدولار وليس بالعملة المحلية خاصة وأنه مهما ارتفعت تكلفة استيراد مكونات محطات الطاقة المتجددة من شمس أو رياح ستكون الأقل تكلفة خلال السنوات المقبلة مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية التى تعتمد على الوقود.



أكد وزير الكهرباء أن سعر بيع الكيلو وات ساعة من الشمس والرياح فى مصر الآن هو الأقل على مستوى العالم ومن أكثر الأسعار المحفزة للاستثمار في هذا المجال على مستوى العالم، موكداً أن جميع التعاقدات التى تتم، يتم توقيعها بناء على الأسعار الجديد، . موضحا أن سعر الكيلو وات ساعة من الشمس يبلغ 2 سنت دولار و 2.4 سنت دولار للرياح.



وتابع شاكر أن مصر تستهدف الوصول إلى 60% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.



وأكد شاكر أن إجمالي نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.