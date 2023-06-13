اهتمام كبير من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتأهيل الشباب المصري للعمل بمجالات الطاقة المتجددة

أعرب أندرياس أدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة، والذي يعد لبنة متميزة للعمل المشترك ونموذج للتعاون المصري الألماني وأيضا لوحدة الهدف بين القطاع الخاص والحكومي، لتأهيل الشباب في ظل المتغيرات العالمية، بما في ذلك التغير المناخي.

كما أكد “أدريان” الاهتمام الخاص الذي توليه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتأهيل الشباب المصري للعمل بمجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن مركز سيمنز للتدريب في مجال الطاقة من أفضل النماذج المفيدة للتعاون بين الجانبين.

وأوضحت سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة، المشرف على المركز الألماني، وإسلام دلول مدير الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، أن البرنامج التدريبي تضمن عقد دورتين من التدريب بشكل متوازٍ من يوم 22 مايو وحتى يوم 25 مايو 2023، في مقر أكاديمية تدريب سيمنز بالعين السخنة، في مجالات: أساسيات الإسعافات الأولية، التحكم اليدوي، التوعية بالحرائق، ومهارات العمل على ارتفاعات، حيث تم تدريب 12 متدربا، من المهندسين العاملين في مجال طاقة الرياح ولديهم مستويات مختلفة في اللغات الإنجليزية و/أو الألمانية، بالإضافة إلى أن جميع المتدربين لديهم خبرة عملية جيدة جدا في مجال طاقة الرياح، مما يتيح لهم فرص توظيف في مصر و في ألمانيا والدول الأوروبية بشكل عام.

وقد شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حفل تخرج أول دفعتين من الشباب المصري الذين تم تدريبهم على أساسيات السلامة للعاملين بمجال طاقة الرياح، بالأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، وذلك بحضور المهندسة ليلى الحارص، المدير العام المنتدب من شركة سيمنز للطاقة، لإدارة مركز الشركة للتدريب في مجال الطاقة، وأندرياس أدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع مصر "چي آي زد".



تضمنت الفعاليات عرضا لأبرز نتائج التعاون بين الجانبين المصري والألماني، وما تم تقديمه من تدريبات للشباب، لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، كما تفقدت وزيرة الهجرة الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، وسلمت الشهادات للخريجين من التدريب، وأعربت في ختام الفعاليات عن شكرها لشباب المتدربين وتقديمهم "بورتريه" من تنفيذهم هدية لمعاليها، امتنانا لما تقوم به من جهد كبير لإتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب.

نبذة عن الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني



تعد الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، من أبرز المؤسسات التي لديها رخصة تدريب معتمد، من المنظمة العالمية للرياح(Global Wind Organization – GWO)، حيث جاء التعاون لتقديم هذه الدورات للشباب، بشكل مجاني تماما، بالإضافة لتوفير مواصلات لمقر التدريب.

يأتي هذا التدريب ضمن جهود وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد لتطوير مهارات الشباب المصري وذلك للمنافسة في سوق العمل داخل مصر وخارجها. حيث قام المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بتدريب أكثر من 1150 متدرب ومتدربة من خلال ما يقرب من 160 دورة تدريبية مختلفة. تتنوع التدريبات التي يقدمها المركز لتشمل تخصصات الكهرباء، الميكانيكا، اللحام، والتحكم الإلكتروني.