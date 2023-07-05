مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل تعرض إسرائيلية للاختطاف في العراق

تعرضت "مواطنة إسرائيلية" تحمل أيضًا الجنسية الروسية للاختطاف في العراق مُنذ أشهر، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو".

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام عبرية"، مساء اليوم الأربعاء، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن إليزابيث تسوركوف اختطفت في بغداد قبل 4 أشهر من طرف ميليشيا عراقية.

وأكد أن تسوركوف لا تزال لا قيد الحياة.

وحمّل نتنياهو الحكومة العراقية المسؤولية عن سلامة المواطنة الإسرائيلية ومصيرها.

موقف الحكومة العراقية:

ولم يُصدر موقف على الفور من الحكومة العراقية.

وليس من الواضح لماذا تأخر الإعلان عن الأمر كُل هذا الوقت.

وحسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن تسوركوف أكاديمية زارت العراق باستخدام جواز سفرها الروسي في إطار عملها لنيل درجة الدكتوراه وأبحاثها الأكاديمية في جامعة برينستون بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا يُمكن أن تسمح للولايات المتحدة بنقل نظام القبة الحديدية إلى كييف، لأنها تخشى أن تقع في أيدي إيران.

وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية "إذا وقع هذا النظام في أيدي إيران، فسيظل ملايين الإسرائيليين بلا حماية وفي خطر".

ورفض نتنياهو دعوات بعض نواب واشنطن ومسؤولين أوكرانيين للانضمام إلى جهود الغرب لتسليح أوكرانيا، قائلاً إنه أعرب لموسكو عن مخاوفه بخصوص علاقات موسكو العسكرية المُتنامية مع إيران.

وقال إن إسرائيل لم تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي على غرار "القبة الجديدة" خشية وقوع هذه الأنظمة في أيدي الإيرانيين، وأن يتم "تصميمها عكسيًا"، ولتجد إسرائيل نفسها في مواجهة أنظمتها الخاصة في ساحة المعركة.

وكان نتنياهو كشف بوقت سابق عن ظهور أسلحة غربية على حدود إسرائيل تسربت من أوكرانيا، مُشيرًا إلى أن ذلك يُؤكد صواب قرار تل أبيب عدم الانجرار إلى نزاع أوكرانيا.