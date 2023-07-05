العثور على جثمان شخص ملقى فى شارع الهرم

تواصل نيابة الجيزة ، التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة فى الشارع بـمنطقة الهرم في ظروف غامضة، وأمرت بتفريغ الكاميرات والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.

العثور على جثة شخص ملقاة فى شارع الهرم

وقد كشفت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة نتيجة هبوط فى الدورة الدموية، إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة

وكانت البداية بتلقى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة فى الشارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى “محمد.ج” فى العقد الرابع من عمره، لا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

التحريات تكشف سر العثور على جثة بالهرم

وبإجراء التحريات تبين أنه من متعاطى المواد المخدرة، وتبين إن الوفاة نتيجة هبوط فى الدورة الدموية إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على صاحب معرض سيارات غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

كما نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على صاحب معرض سيارات غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في براني.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى.

وكشفت التحقيقات عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.