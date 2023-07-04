إصابة 3 إثر تصادم سيارة ملاكي بالرصيف في الهرم

شهدت منطقة الهرم إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بالرصيف، وتم نقلهم إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى الهرم

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى الهرم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بينما لقى شخص حتفه وأصيب طفل فى حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بطريق نكلا /منشأة القناطر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين في منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة طفل وتم نقله للمستشفي لتلقى العلاج، ووفاة شخص ونقل إلى المشرحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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