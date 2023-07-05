أمين الفتوى يطالب الفتيات بالاختيار المناسب والابتعاد عن "بحبه يا بابا".. فيديو

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاختيار المناسب للزوجين يعتبر العلاج الوقائي السليم للمشكلات الزوجية والتفكك الأسرى، لافتًا إلى أن أهم نقطة نبدأ بها الحياة الزوجية هى الاختيار المناسب.

وطالب الشاب أو الفتاة بضرورة الاختيار المناسب والابتعاد عن “بحبه يا بابا أو بحبها”، والتفكير فى المسئولية والسمات الشخصية، مردفًا: "لازم الشاب يفكر ويختار بشكل مناسب ويختبر الفتاة بحيث يرى هلى تستطيع أن تربى أولاده وتتحمله وتبنى وتعمر معه أم لن تستطيع".

ولفت إلى أنه لا يجوز منع الزوج لزوجته من العمل بعد الزواج ما دام هناك اتفاق بين الزوجين قبل إتمام الزواج، مؤكدًا أن ترك الزوجة للعمل يكون برغبتها وليس رغما عنها.

عمل المرأة

وتابع: "ممكن الطرفين يتفقوا قبل الزواج إن الزوجة تشتغل أو لا تشتغل، لو اتفقوا إنها تشتغل يبقى خلاص مفيش رجوع عن عملها إلا برضاها، كل أمور الزوجين لازم تكون بالاتفاق والرضا".

واستكمل: "لا مانع من عمل المرأة فى الشرع، وبالتالى لو فى تقصير فى الواجبات الزوجية والأولاد يبقى نجلس ونتفق ونشوف حل، لا يوجد ما يسمى (اتزوج واحدة وهى بتشتغل وارجع أقول لها مفيش شغل، لا يبقى تختار واحدة من البداية لا تعمل)"، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء.