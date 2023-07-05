عاجل
دياب اللوح: مصر تظل شريكًا حقيقيًا وركيزة قوة للفلسطينيين وللأمة العربية مسافران يقتحمان مطار بتركيا ويسببان حالة هلع .. فيديو أوكرانيا تُوضح أسباب الانفجارات العنيفة في محكمة بـ "كييف" الغرف التجارية تنفى حظر استيراد سلع من الخارج
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أمين الفتوى يطالب الفتيات بالاختيار المناسب والابتعاد عن "بحبه يا بابا".. فيديو

حفل زفاف
حفل زفاف

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاختيار المناسب للزوجين يعتبر العلاج  الوقائي السليم للمشكلات الزوجية والتفكك الأسرى، لافتًا إلى أن أهم نقطة نبدأ بها الحياة الزوجية هى الاختيار المناسب.

وطالب الشاب أو الفتاة بضرورة الاختيار المناسب والابتعاد عن “بحبه يا بابا أو بحبها”، والتفكير فى المسئولية والسمات الشخصية، مردفًا: "لازم الشاب يفكر ويختار بشكل مناسب ويختبر الفتاة بحيث يرى هلى تستطيع أن تربى أولاده وتتحمله وتبنى وتعمر معه أم لن تستطيع".

txt

رابطة المرأة العربية تنظم مائدة مستديرة حول الزواج المبكر

txt

إيرين سعيد تطالب بضرورة تأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامي

ولفت إلى أنه لا يجوز منع الزوج لزوجته من العمل بعد الزواج ما دام هناك اتفاق بين الزوجين قبل إتمام الزواج، مؤكدًا أن ترك الزوجة للعمل يكون برغبتها وليس رغما عنها.

عمل المرأة

 وتابع: "ممكن الطرفين يتفقوا قبل الزواج إن الزوجة تشتغل أو لا تشتغل، لو اتفقوا إنها تشتغل يبقى خلاص مفيش رجوع عن عملها إلا برضاها، كل أمور الزوجين لازم تكون بالاتفاق والرضا".

 واستكمل: "لا مانع من عمل المرأة فى الشرع، وبالتالى لو فى تقصير فى الواجبات الزوجية والأولاد يبقى نجلس ونتفق ونشوف حل، لا يوجد ما يسمى (اتزوج واحدة وهى بتشتغل وارجع أقول لها مفيش شغل، لا يبقى تختار واحدة من البداية لا تعمل)"، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء.

مواد متعلقة

رابطة المرأة العربية تنظم مائدة مستديرة حول الزواج المبكر

إيرين سعيد تطالب بضرورة تأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامي

نادين نجيم تكشف سبب رفضها الزواج فى فصل الشتاء

جنوب سيناء تناقش مشاكل الزواج المبكر والأمراض الصيفية

تسليم 14423 شهادة زواج ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

إجراء الفحص الطبي لـ295 ألفًا من راغبي الزواج خلال 3 أشهر

مشاهد من حفل الزواج الملكي في العاصمة الأردنية عمان (فيديو)
الجريدة الورقية