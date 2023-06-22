إيرين سعيد تطالب بضرورة تأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامي

الحوار الوطني

طالبت النائبة إيرين سعيد، بضرورة تأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامي، وضرورة تعريف شامل للعنف في القانون، وتوعية الراغبين في الإنجاب بما يضمن سلامتهم النفسية، وإجراء كشف نفسي للمقبلين على الزواج إلزامي أسوة بالكسف على باقي أعضاء الجسد.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطني "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي" كما طالبت بنشر أرقام نجدة الطفل في المدارس، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدات للمرأة المعنفة في المحافظات، وتفعيل دور أخصائي نفسي بالمدارس لاكتشاف أي انحراف نفسي وإبلاغ للجهات المختصة.

وأشارت إلى أهمية تفعيل المرأة ٩٦ من قانون بإلزام أي مؤسسة تضم ١٠٠ سيدة أن تنشأ لهم حضانة وهذا يضمن لم الشمل وعدم تعرض الطفل للأذي.