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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سنجاب يطارد جنود أوكرانيين في الغابة (فيديو)

السنجاب الصغير
السنجاب الصغير

طارد سنجاب صغير، عددًا من الجنود الأوكرانيين المخيمين في الغابة، وسط ضحكات من الجنود الذين تعجبوا من تصرف السنجاب.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه سنجاب صغير يطارد عددًا من الرجال يرتدون الزي العسكري وعليه علم أوكرانيا، وسط ضحكات من الجنود بسبب استمرار تتبع السنجاب لأقدامهم، وكلما اتسعت خطوات الجندي ليبتعد عن السنجاب حتى لا يدهسه، يصر الحيوان الصغير على أن يتتبعه.

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وبعدما يسأم السنجاب من الجري خلف الجندي، يتجه إلى جندي آخر ويواصل مطاردته، وسط تعجب وضحكات من الجنود بسبب تصرف الحيوان الصغير الغريب.

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