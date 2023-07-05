أسعار الذهب .. تحركات بسيطة وحذرة قبل اجتماع "الفيدرالي"

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق وسط تداول حذر قبيل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يونيو في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

أسعار الذهب

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1927.99 دولار للأونصة، في نطاق لم يتجاوز الثمانية دولارات، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1935.50 دولار.

وستصدر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية محضر الاجتماع الذي عقد في يومي 13 و14 يونيو، كما يوفر تقرير مهم عن الوظائف يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع المزيد من المؤشرات اللازمة لتوقع مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية، بحسب الاسواق العربية.

ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86% أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024، وفقا لأداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.88 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 915.94 دولار وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1236.46 دولار.

أسعار الذهب فى مصر:

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء 5 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، انخفاضاً بنحو 40 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2190 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعرعيار "21" عند سعر 2190 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعرعيار "24" مستوى 2503 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "22" مستوى 2294 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1877 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعرعيار "14" سعر 1460 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "12" مستوى 1251 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعرعيار "9" مستوى 938 جنيهًا وحققَّ سعر الجنيه الذهب 17520 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1924 دولارًا للأوقية.