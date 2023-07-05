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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الشرقية: الجمهورية الجديدة تقوم على العلم والتحول لأنظمة تعليمية حديثة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطالبة بسملة عصام عبد المنصف المُقيدة بمدرسة السلطان عويس للتعليم والتدريب المزدوج بالعاشر من رمضان، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج تخصص صناعات غذائية للعام الدراسي 2022/ 2023، متمنياً لها دوام التوفيق والتفوق العلمي في حياتها الجامعية والعملية.

أكد المحافظ، أهمية العلم والتعلم بإعتباره قاطرة التنمية والبناء وقال أن الجمهورية الجديدة؛ تقوم على العلم والتعليم والتعلم والتحول من الأنظمة التعليمية التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين إلى أنظمة تعليمية حديثة، تعتمد على المهارات القائمة على الفكر والتحليل لتحدث طفرات كبيرة تؤدي إلى تطور وبناء الدولة.

وأشاد محافظ الشرقية، بجهود الطلاب الأوائل في مختلف المراحل الدراسية وأولياء أمورهم، وكذلك مديري الإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين في العملية الامتحانية، مؤكداً استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة، لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات، والحصول علي المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية.

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