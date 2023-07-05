مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 5 يوليو، منخفضًا بما يصل الى نحو 27.17 نقطة ليصل الى مستوى 11591.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 292 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت شركات فى الأسهم السعودية ميدغيلف للتأمين، و متطورة، والكيميائية، والصناعات الكهربائية، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما شركات العربية، والدوائية، والخدمات الأرضية، ورعاية، و الدريس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.91% .

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية شمس، والكيمائية، وأمريكانا، ومعادن ، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المطاحن الأولى، والتموين، وجمجوم فارما، والموارد ، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، منخفضًا بواقع 539.05 نقطة ليصل الى مستوى 24630.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون سهم.

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام خلال جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 1,960.62 بارتفاع وقدره 2.27 نقطة مقارنة بإقفاله السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 750.21 بارتفاع وقدره 0.51 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتداول المستثمرون في البورصة نحو 2.92 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 620.52 ألف دينار بحريني ، تم تنفيذها من خلال 66 صفقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

بورصة قطر تغلق على ارتفاع

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مرتفعاً بواقع 18.35 نقطة، أي بنسبة تعادل نحو 0.18 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و272.57 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 159 مليونًا و871 ألفًا و792 سهمًا، بقيمة 419 مليونًا و891 ألفًا و320.116 ريالًا قطريًا، نتيجة تنفيذ 15195 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق.