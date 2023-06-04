تباين أداء مؤشر البورصات العربية في تعاملات الأحد

شهد مؤشر أسواق البورصات العربية ومنطقة الخليج خلال تداولاتها اليومية تبايناً ما بين الانخفاض والارتفاع عند الإغلاق في تعاملات، اليوم الأحد 4 يونيو، واليكم بعض المؤشرات.

الأسهم السعودية تغلق مرتفعه

الأسهم السعودية

انهي مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال جلسة تعاملات، اليوم الأحد، على ارتفاع بواقع 207.01 نقاط، ليقفل الى مستوى 11221.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 140 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 179 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: الغاز، وعذيب للاتصالات، ومعادن، وأسواق المزرعة، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات : عناية، وجرير، وجدوى ريت السعودية، وأمانة للتأمين، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.15%.

فيما كانت أسهم شركات الأسهم السعودية : أمريكانا، وجرير، وجبل عمر، والجزيرة، وعناية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وبحر العرب، وجبل عمر، وجرير، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" خلال جلسة، اليوم الأحد، ارتفاع بنحو 25.16 نقطة ليصل الى مستوى 21440.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32.9 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم.

مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.84 %

مؤشر بورصة

انهي المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بواقع 188.11 نقطة، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.84 % ، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 397.01 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 186 مليونا و893 ألفا و446 سهما، بقيمة 468 مليونا و987 ألفا و960.589 ريال نتيجة تنفيذ 16455 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 38 شركة، بينما انخفضت أسعار 7 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

بورصة الكويت

اختتمت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 61.11 نقطة، بارتفاع بلغ نسبته 0.90%، ليصل عند مستوى 6848.25 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 162.6 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 7703 صفقات نقدية.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة بلغت نحو 0.36%، ما يعادل 19.6 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 5424.09 نقطة من خلال تداول 50.16 مليون سهم، عبر 2343 صفقة نقدية، بقيمة 5.5 ملايين دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول بنحو 91.5 نقطة، ليبلغ مستوى 7571.81 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.22%، من خلال تداول 112.5 مليون سهم، عبر 5160 صفقة، بقيمة 47.3 مليون دينار.

وتراجع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 33.11 نقطة ليصل الى مستوى 5343.56 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.62% من خلال تداول 45.4 مليون سهم، عبر 2043 صفقة نقدية، بقيمة 5.2 ملايين دينار.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها خلال جلسة،اليوم الأحد، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.03 %، لتصل عند مستوى 2480.54 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2371 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4661.80 نقطة مرتفعًا بـ 2ر31 نقطة وبنسبة 0.67 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4630.63 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و673 ألفًا و772 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 6ر76 % مقارنةً مع آخر جلسة التي بلغت 7 ملايين و153 ألفًا و143 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

مؤشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام خلال جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,954.95 بانخفاض قدره 3.01 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 718.48 بانخفاض وقدره 2.95 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و930 ألفًا و781 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و51 ألفًا و141 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 83 صفقة.