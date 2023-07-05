فرنسا تُعلن نهاية الاضطرابات وأعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد

أعلنت "باريس" نهاية الاضطرابات وأعمال الشغب والعُنف في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام فرنسية"، مساء اليوم الأربعاء، قال دارمانين، في جلسة استماع أمام البرلمان الفرنسي، "نُلاحظ عودة الهدوء إلى عموم فرنسا"، مُشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لا تزال في حالة تعبئة.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، إن الوضع مع أعمال الشغب في البلاد عاد بالكامل تقريبًا إلى طبيعته.

وقالت بورن، خلال كلمتها أمام البرلمان الفرنسي: "لقد أصبح الوضع طبيعيًا تقريبًا مرة أخرى" .

إشعال النار في حوالي 80 سيارة بفرنسا:

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، بأنه تم إشعال النار في حوالي 80 سيارة في فرنسا ليلًا خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

وأفادت "لو فيجارو"، بأنه "كان هناك 116 حريقًا في الأماكن العامة، وأضرمت النيران في 78 سيارة، وتضررت ثمانية مبان، وأضرمت فيها النيران أو أصبحت هدفًا لمحاولة إحراق مُتعمد".

وأمس، ذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، نقلاً عن وزارة العدل، أنه تم اعتقال 3625 شخصًا في فرنسا، من بينهم 1124 قاصرًا خلال الأيام الستة الماضية من أعمال الشغب في الشوارع التي أثارها مقتل مُراهق على يد ضابط شرطة في إحدى ضواحي باريس.

وهزت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومُناوشات متفرقة ليل الخميس الجمعة مُدنًا كثيرة واقعة في منطقة باريس بعد توجيه تُهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مُراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الثلاثاء في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.