عاجل
نجولو كانتي يستحوذ على نادي الدوري البلجيكي وزير السياحة يوجه بفتح تحقيق عاجل في مشاكل مخيمات منى أعمال الشغب تتواصل في فرنسا بعد إنهاء حياة مُراهق على يد الشرطة استقرار سعر الذهب في سوق الصاغة ثاني أيام عيد الأضحى خالد سليم فى دائرة التريند بعد تعرضه للتنمر
الخميس 29 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

أعمال الشغب تتواصل في فرنسا بعد إنهاء حياة مُراهق على يد الشرطة

أعمال الشغب في فرنسا
أعمال الشغب في فرنسا

تواصلت أعمال الشغب في "فرنسا"، إذ أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على مُتظاهرين خلال مسيرة بضواحي العاصمة باريس لتكريم مُراهق يبلغ من العُمر 17 عاما، قُتل برصاص عنصر من الشرطة من مسافة قريبة خلال الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضا.. وفاة شاب على يد الشرطة الفرنسية علي خلفية أعمال شغب

 

أعمال الشغب في فرنسا

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" مساء اليوم الخميس، رشق عدد من المُتظاهرين الشرطة بمقذوفات، أمام المبنى الرئيسي للإدارة المحلية في نانتير، قبل أن تُبادر قوات الأمن إلى تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

txt

فرنسا تدعو للتوافق على نظام مالي عالمي جديد

txt

فرنسا تدعم تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية

وشارك نحو 6200 شخص في التحرك، بحسب مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته.

أعمال الشغب في مدينة نانتير:

واستمرت أعمال الشغب في مدينة نانتير مساء اليوم على خلفية مقتل المُراهق الذي يُدعى "نائل" على يد الشرطة الفرنسية أثناء توقيف مروري، مُشيرة إلى أن المتظاهرين وعدوا بأيام غضب.

أعمال الشغب في فرنسا

وأضافت أن أعدادًا كبيرة من رجال الأمن استقدموا لردع الشباب الغاضب، مُوضحة أن تجمعات المُحتجين تتعاظم رغم الإطلاق المكثف للغاز المسيل للدموع.

وحُرقت العديد من السيارات في الشارع، وأشعل المُحتجين النار في نقاط مختلفة في نانتير، ما جعل الدخان الأسود الكثيف يُغطي سماء المكان.

من جهتها، طالبت رئيسة الحكومة، إليزابيث بورن، في تعليقها على مقتل نائل، بـ"التهدئة والهدوء"، مُؤكدة على "ثقتها بالشرطة المعبأة للحفاظ على النظام الجمهوري".

وصرحت رئيسة الحكومة بأن العدالة هي وحدها القادرة على إظهار الحقيقة.

مواد متعلقة

شوارع فرنسا تشتعل بعد وفاة شاب جزائري على يد شرطي (فيديو)

توقيف 150 شخصًا بعد ليلة عنف جديدة في فرنسا

مواجهات بين الشرطة والشعب في فرنسا بعد مقتل مراهق (شاهد)

فرنسا.. غضب واشتباكات بعد مقتل مراهق بأيدي الشرطة والرئيس ماكرون يعلق

خارجية فرنسا: مصر لها ثقل في كل قضايا المنطقة.. فيديو

حقيقة سفر بيريز لـ فرنسا لإنهاء صفقة مبابي

استقبال أبناء الجالية المصرية للرئيس السيسي في فرنسا (فيديو)

فرنسا تدعو للتوافق على نظام مالي عالمي جديد
الجريدة الورقية