عاجل
المخابرات الروسية تضع يدها على البيانات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا أليكسيس سانشيز يقترب من الدوري السعودي هزّة أرضية جديدة تضرب تركيا باريس سان جيرمان يُثير الجدل قبل مؤتمر إنريكي
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وفاة شاب تحت عجلات القطار فى الشرقية

إسعاف - ارشيفية
إسعاف - ارشيفية

لقى شاب مصرعه في محافظة الشرقية، متأثرًا بإصابته إثر تعرضه لحادث اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكك الحديدية من أمام محطة أبو الشقوق بنطاق دائرة مركز كفر صقر.

txt

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى كفر صقر المركزي

txt

بدء موسم حصاد البنجر من كفر صقر بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول "محمد. ال. م" 20 عامًا مقيم بنطاق مركز كفر صقر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث وفاة الشاب إثر تعرضه لحادث اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكك الحديدية من أمام محطة أبو الشقوق بنطاق مركز كفر صقر.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية، وتسليمه لذويه.

مواد متعلقة

عمر 134 عامًا.. وفاة أكبر مُعمرة فى محافظة الشرقية

الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعي المصري يزور محافظة الشرقية

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى كفر صقر المركزي

2,5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في محافظة الشرقية

بدء موسم حصاد البنجر من كفر صقر بالشرقية

محافظة الشرقية لديها 1.5 مليون عامل ماهر وتمثل 5 % من الناتج القومي
الجريدة الورقية