وفاة شاب تحت عجلات القطار فى الشرقية

لقى شاب مصرعه في محافظة الشرقية، متأثرًا بإصابته إثر تعرضه لحادث اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكك الحديدية من أمام محطة أبو الشقوق بنطاق دائرة مركز كفر صقر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول "محمد. ال. م" 20 عامًا مقيم بنطاق مركز كفر صقر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث وفاة الشاب إثر تعرضه لحادث اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكك الحديدية من أمام محطة أبو الشقوق بنطاق مركز كفر صقر.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية، وتسليمه لذويه.