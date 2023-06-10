وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى كفر صقر المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، جولة تفقدية استهدفت مستشفى كفر صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، كما تفقد قسم المعامل موجهاً بتوفير غرفة لسحب العينات بالعيادات الخارجية، وعدم دخول المرضى وذويهم داخل المعمل، متفقدا التخصصات الطبية المختلفة بالعيادات الخارجية.

أوصى وكيل الوزارة بتعديل مسار الخدمات المكملة للعيادات الخارجية من الأشعة والفحوصات المعملية، بعيداً عن مسار قسم الاستقبال والطوارئ، وقام وكيل الوزارة بمراجعة خطوط السير الخاصة بالعيادات، وذلك تيسيراً على المرضى، وتقليل حركة الحالات والمرافقين داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود وحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبياً منذ عدة أسابيع مع بداية شهر مارس الجاري، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلي ١٩ سرير، بدلاً من ١٢ سرير عناية قبل التطوير، وبلغت التكلفة التقديرية للأعمال مليوني جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتضم الوحدة عدد ٦ أجهزة تنفس صناعي، وعدد ١٩ مونيتور، وجهاز صدمات، وجهاز أشعة متنقل، وأشعة تليفزيونية، وعدد ٢ جهاز ABG لقياس غازات الدم، و ٥ جهاز رسم قلب، وجهاز تحليل لإنزيمات القلب.

واطمئن وكيل الوزارة، على الحالة الصحية لمرضى العناية، ومناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تدوين الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، موجهاً بسرعة عمل عرض مخ وأعصاب لإحدى الحالات بالعناية، وتم ذلك على الفور، مع التوصية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد قسم الحضانات والذي تم التشغيل التجريبي له منذ شهر بعد تطويره ورفع كفاءته ليسع ٢١ حضانة بدلاً من ١٨، بتكلفة تقديرية أكثر من مليون جنيه، وتم التأكد من انتظام عمل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين.

كما تفقد مسعود أعمال التطوير الجارية بالمبنى الجديد للمستشفى، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، وتم الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمبنى، موجهاً مهندس المشروع بسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة كفر صقر.