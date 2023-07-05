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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تتصدى لـ 32 حالة تعدِِ بالبناء المخالف

حملة الازالة
حملة الازالة

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملاتها  المكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، تنفيذا للتوجيهات المشددة للواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، والتي أسفرت عن إزالة ٣٢ حالة تعدِِ بمراكز بالمحافظة ، ففى مركز المنيا ، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة ٤ حالات بالبناء المخالف بدون ترخيص على اراضي زراعية ، بحى غرب المدينة .

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، من إزالة ٢١ حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها،  ٩ حالات تعدِِ بقريتى بلهاسة،  و ملاطية بمجلس قروى ميانة، و ٤ حالات تعدِِ بقرية طنبدى، و ٤ حالات تعدِِ بقرية آبا ، و ٤ حالات تعدِِ بحى شمال المدينة .

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة ٦ حالات على أراضى زراعية بقرى بنى حرام ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، حالتين الأولى حالة تعدِِ بالبناء المخالف بقرية سيلة الغربية بمجلس قروى منبال، والأخرى تعدِِ على الأرض الزراعية بعزبة شاكر ، بمجلس قروي أبوعزيز، بالإضافة،  إلى إزالة حالة تعدِِ بقرية بنى حسن الشروق بمركز أبوقرقاص .

الجريدة الورقية