المنيا تتصدى لـ 32 حالة تعدِِ بالبناء المخالف

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، تنفيذا للتوجيهات المشددة للواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، والتي أسفرت عن إزالة ٣٢ حالة تعدِِ بمراكز بالمحافظة ، ففى مركز المنيا ، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة ٤ حالات بالبناء المخالف بدون ترخيص على اراضي زراعية ، بحى غرب المدينة .

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، من إزالة ٢١ حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، ٩ حالات تعدِِ بقريتى بلهاسة، و ملاطية بمجلس قروى ميانة، و ٤ حالات تعدِِ بقرية طنبدى، و ٤ حالات تعدِِ بقرية آبا ، و ٤ حالات تعدِِ بحى شمال المدينة .

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة ٦ حالات على أراضى زراعية بقرى بنى حرام ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، حالتين الأولى حالة تعدِِ بالبناء المخالف بقرية سيلة الغربية بمجلس قروى منبال، والأخرى تعدِِ على الأرض الزراعية بعزبة شاكر ، بمجلس قروي أبوعزيز، بالإضافة، إلى إزالة حالة تعدِِ بقرية بنى حسن الشروق بمركز أبوقرقاص .