المنيا تقدم خدمات صحية لـ187 ألف مواطن تحت شعار"معاك كل يوم"

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية، لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة، تحت شعار (معاك من أول يوم)، بلغ 187 ألف مواطن من مختلف القرى والنجوع منذ انطلاقها الأحد 25 يونيو.

وأكد المحافظ، أن الحملة موجودة في كل مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكل الأعمار، وأكد المحافظ، أن حملة «100 يوم صحة» تعد نتاجًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا للمواطنين، والوصول بتلك الخدمات للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشاد المحافظ، بجهود الفرق والأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة، والمشاركة في تنفيذ الحملة، والتي قدمت خدماتها على مدار 9 أيام داخل قرى ومدن المحافظة، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متنوعة بالمجان في مختلف التخصصات.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية المتنقلة، مناشدًا المحافظ المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكل مواقعها الثابتة والمتنقلة، للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهدافها.