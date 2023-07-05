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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

صحة المنيا: تطعيم 66 ألف و997 طفل

الخدمات الصحية
الخدمات الصحية

أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» تحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، قدمت خدماتها في الصحة العامة لعدد 5915 مواطن، بالإضافة إلى تحويل 38 حالة للمستشفيات ، لاستكمال الفحوصات والعلاج، وتطعيم 66 ألف و997 طفلا ، ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، فضلا عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية ، والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

وأضاف وكيل الوزارة ، أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة ، قدمت خدماتها إلى 9459 منتفعة، بالإضافة،  إلى 13101 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وصرف 13922 وسيلة تنظيم الأسرة، وعمل 5405 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لعدد 538 مترددا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية وتحويل 7 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

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