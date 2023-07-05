الرعاية الصحية بالأقصر: استقبال 13 ألف حالة طوارئ خلال العيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تسجيل غرفة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بفرع هيئة الرعاية بالأقصر، حوالي 13000 حالة طارئة على كافة منشآتها، طوال أيام عيد الأضحى المبارك و خلال الإجازة الرسمية المعلنة بالدولة لعام 2023.

وأكد بيان الهيئة، أن الإصابات انقسمت إلى حوالي 10700 حالة تم استقبالها بأقسام طوارئ المستشفيات، بجانب ما يقرب من 2100 حالة تم استقبالها بأقسام طوارئ الوحدات والمراكز الصحية، والتي أتت بناء على خطة الطوارئ المسبقة لتوزيع الخدمات الطارئة و الحرجة بين كافة المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن إجمالي حالات الخروج والتحسن من الطوارئ وصلت إلي 12200 مصاب،أي بنسبة علاج وتعافي تعدي 95%، فيما تم حجز بقية الحالات بالاقسام المختلفة لاستكمال الرعاية الصحية لهم .

أما بالنسبة للخدمات الصحية الأخري فقد تم تقديم مايقرب من 45000 خدمة صحية في الفترة من 26/6/2023 وحتي نهاية 3/7/2023، تنوعت الخدمات فيها مابين عمليات جراحية طارئة ،عناية مركزة،خدمات طب أسرة ، عيادات تخصصية ،فحوصات معملية ،أشعة وصرف علاج مزمن ، مبادرات ،تطعيمات، لتصل إجمالي الخدمات المقدمة خلال فترة العيد بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر الي 85000 خدمة صحية وعلاجية

والتي عمل خلالها طوال فترة العيد وبشكل مكثف كافة الأطقم الطبية والعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية التي سبق واعلنت من خلال قيادتها ومسؤوليها أن الهيئة العامة تحمل علي عاتقها مسؤولية حماية المواطنين والتضحية بأهم الأوقات العائلية و الاجتماعية من اجل الدور الوطني والمؤسسي لها،

فيما توجهت فرق مستمرة بقيادة مدير الفرع ومسؤولي الإدارات المختلفة طوال أيام العيد لتقديم الدعم والتهنئة للعاملين والمنتفعين بالإضافة إلي التأكد من الانضباط وجودة تقديم الخدمات طوال أيام العيد والإجازات الرسمية.