مستشفى شفاء الأورمان تستقبل المنشد أحمد حسن احتفالًا بالأضحى

استقبل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، المنشد الشهير أحمد حسن، في زيارة لمرضى السرطان؛ احتفالا بعيد الاضحى المبارك، ولتقديم الدعم المعنوى للمرضى.

ابتهالات ومديح وقصائد دينية وسط فرحة وسعادة المرضى والمترددين على المستشفى، هكذا كان شكل الاحتفال مع محاربي السرطان، وقدم المنشد والمبتهل الشهير أحمد حسن، بعض القصائد الدينية والانشاد الدينى المميز للمرضى في مواقع الانتظار بالأقسام المختلفة، وسط تفاعل كبير من المرضى والمرافقين لهم.

وانتابت الاطفال مرضي السرطان وذويهم سعادة كبيرة بمسشتفى شفاء الأورمان، مما جعلهم يرددون الكلمات والإنشاد مع المنشد، فضلا عن التجمع حوله خلال المديح والإنشاد.



ووفقا للمنشد احمد حسن: «الناس تفاعلت والحمد لله، شاركنا في فرحة الأطفال الصغار، تاثرت كثيرا بالعواطف الجياشة واحتياج المرضى وذويهم للدعم المعنوي في كل الأوقات وربنا يقدرنا ونكون بجانبهم باستمرار ونسعدهم دائما».

وأضاف سعيد بمشاركتي للمرضى، مشددا على دعمه للمستشفى، مؤكدا على تكرار زيارتي للمستشفى من أجل إدخال البهجة بقلوب مرضى السرطان».

وشدد على أن مستشفى شفاء الاورمان، يقوم بدور كبير وفعال في علاج مرضى الأورام السرطانية بالمجان، لكافة الأعمار السنية، بمحافظات جنوب الصعيد، معربا عن سعادته لزيارة اول صرح طبي لعلاج مرضي الاورام بالمجان.

ومن جانبه رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن زيارة المنشد الشهير احمد حسن، ابن الاقصر للمستشفى من الزيارات الرائعة التي تبث الأمل في نفوس الأطفال المرضي بالمستشفى، مؤكدا على أن هذه الزيارات تساهم في دعم الاطفال مرضي السرطان طوال رحلتهم العلاجية.