حملات مكثفة لرفع الإشغالات بالطرق وشوارع في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية ، لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات ، وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة طرق؛ للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وإزالة أى تعديات على الأرصفة، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

واصلت الوحدات المحلية بمركزي أبو قرقاص وملوي، أعمال النظافة العامة لرفع كافة المخلفات من نقاط التجميع ، ونقلها الى الظهير الصحراوي ، حيث شملت الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية ، وقري ( ديروط أم نخلة، ومنشأة المغالقة) بمركز ملوي ، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية ، للإرتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

وفي مركز ومدينة مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملات للنظافة ورفع الاشغالات بالقرى والأحياء، حيث تم رفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع المدينة وقرى ( حلوه و إبوان و أبو عزيز و منبال) ، إلي جانب استمرار أعمال تطوير المدخل الجنوبي بمدينة مطاي ، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء بطريق مدخل بردنوها ، والطريق الرئيسي لقرية منبال ،وذلك في إطار دعم الإنارة العامة والتيسير علي المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

وفى مركز بني مزار، تابعت الوحدة المحلية جهودها في أعمال التطوير والتجميل و النظافة ورفع المخلفات، حيث نفذت الوحدات المحلية ، بصندفا ، وشلقام ، والقيس ، وأبو جرج ، حملات مكبرة للنظافة وإزالة الاشغالات ، لتحسين حركة السير أمام المارة ، والحفاظ علي البيئة والحد من انتشار الأمراض.

كما قامت الوحدة المحلية ببنى على ، بتوسعة طريق مدخل القرية ، مع رفع الحشائش بإستخدام معدات الوحدة المحلية تمهيدا للبدء في أعمال التطوير، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حملة مكبرة للنظافة شملت الأحياء الرئيسية ، ومحيط المدارس المنعقد بها امتحانات الثانوية العامة .

وكذلك المتنزهات والحدائق، إلي جانب قري ، ( صفط الخمار والبرجاية ونزلة حسين و بنى محمد سلطان و دمشير)، حيث تم رفع المخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية ، وذلك في إطار خلق بيئة جميلة نظيفة خالية من التلوث.