على مدار يومان.. صحة المنيا تنفذ قافلة طبية لمواطني ديرمواس

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية البدرمان بمركز ديرمواس جنوب المحافظة ، على مدار يومين متتاليين 5 و6 من يوليو الجاري، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم.

وأكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة الطبية والعلاجية، ضمت العديد من التخصصات، منها ، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.