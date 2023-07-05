نجم المنتخب الأولمبي: ميكالي عقليته مختلفة عن كل المدربين..ونريد تحقيق لقب إفريقيا

عبر محمد شحاتة، لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته البالغة بعد صعود المنتخب لأولمبياد باريس 2024، مشيرا إلى أن المنتخب قدم كل شئ لتحقيق هذا الإنجاز.

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وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: هدفي في شباك غينيا متدرب عليه من قبل البطولة، وأسعى دائما لتقديم مستويات جيدة ومساعدة المنتخب لتحقيق النجاحات.

وتابع: نشعر بالفخر لأننا جعلنا الشعب المصري سعيد، ودفنا تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا".



نجم المنتخب الأولمبي: نسعي لتحقيق إنجاز في أولمبياد باريس

وواصل : " إن الجهاز الفني لمنتخب مصر يبذل مجهود كبير مع اللاعبين لتطوير مستوى المنتخب وتحقيق النجاحات دائما، مشيرا إلى أن الفريق سوف يذهب للأولمبياد لتحقيق انجاز لمصر "

وأكمل : ميكالي عقليته مختلفة عن كل المدربين، وشخصيته تظهر على اللاعبين في أرض الملعب، ووائل رياض أيضا يبذل مجهود كبير في المنتخب.

واتم حديثه قائلا : محمد بركات يقف دائما بجانب كل اللاعبين، وهدفه ان اللاعيبة تكون مرتاحة في كل معسكر.



نجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الانتصار على نظيره المنتخب الغيني بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد طنجة، في إطار مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام في المغرب 2023.



ملخص مباراة المنتخب الأولمبي وغينيا

سجل هدف المنتخب الأولمبي في شباك غينيا اللاعب محمد محمد شحاته في الدقيقة 8 من الشوط الأول، والذي جاء من أول هجمة صريحة وقوية للفراعنة في النصف الأول من المباراة.

وكان يمتلك المدرب ميكالي عدد من اللاعبين على مقاعد البدلاء وهم محمد مغربي ومصطفي ميسي وعلي زعزع ومحمد أشرف وعبدالرحمن أجويرو ومحمود جهاد ومحمد سيحه وعماد ميهوب ومحمد سمير وأحمد فوزي.



بدأ المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من حمزة علاء في حراسة المرمي، ورباعي في خط الدفاع مكون من أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وحاتم سكر، وفي خط الوسط محمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر، وفي خط الهجوم أحمد عاطف قطة وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.