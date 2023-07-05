صحة المنيا: إعدام 983 كيلو أغذية فاسدة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن تنفيذ وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية، وذلك في إطار خطة المحافظة، لإحكام الرقابة على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائى "إدارة مراقبة الأغذية "بالمديرية، حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات المكثفة، عن ضبط 380 مخالفة، وذلك خلال المرور على 454 منشأة غذائية، للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية، وضبط 36 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، بالإضافة إلى إعدام 983 كيلوجرام أغذية مختلفة، و251 لترا لمواد سائلة، نظرا لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 130 عينة لمواد غذائية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وكذلك تم المرور على 49 محطة لمياه الشرب و13 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.