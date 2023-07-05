تغييرات مرتقبة بالمجالس التصديرية نوفمبر القادم

يصدر وزير التجارة والصناعة أوائل نوفمبر القادم بصفته الوزير المختص قرارا يقضى بإعادة تشكيل المجالس التصديرية 13 مجلسا بعد انقضاء فترتها.

يذكر أن مدة عمل المجالس التصديره 3 سنوات وكانت قد انتهت فى مايو الماضى من العام الجارى، ثم أصدر وزير التجارة قرارا بتمديد عمل المجالس لمدة 6 أشهر تنتهى فى 10 نوفمبر القادم وهو ما يتطلب من الوزير المختص إصدار قرار بإعادة تشكيل المجالس.

يذكر أن هناك رؤساء مجالس قد لا يستمرون وسيطولهم التغيير لا محالة بهدف تجديد الدماء، ووضع اهداف واستراتيجيات جديدة لمنظومة التصدير المترهلة والآخذة فى الهبوط، فقيمة صادرات مصر التى تمتلك إمكانيات بشرية هائلة لا تتعدى بأقصى حال من الأحوال 53 مليار دولار وهى أرقام هزيلة مقارنة بصادرات دول عربية كثيرة، لأنه من المفروض ألا تقل صادرات مصر عن 150 و200 مليار دولار وهو الرقم الذى نادت بتحقيقه الدولة.

وقد تطول التغييرات المرتقبة للمجالس التصديرية فى نوفمبر القادم المهندس سعيد أحمد رئيس التصديرى للنسبج والغزل والمفروشات وهو الوحيد الذى سيرفض الاستمرار مفضلا التفرغ لمشروعاته الخاصه بعد أن أمضى ثلاث دورات متتالية.

ومن المنتظر أيضا عدم استمرار رئيس التصديرى للصناعات الغذائية هانى برزى غير المتفرغ لأعمال المجلس، وفى عهده حققت الصادرات الغذائيه مؤخرا أرقاما لا تتناسب، وكم المصانع الموجود فى مصر، ومن المتوقع أن يطول قرار التغيير أسماء رؤساء مجالس، خالد أبو المكارم فى الكيماوية ، شريف الصياد فى الهندسية ، وإيهاب دريان فى الأثاث ، وعبد الحميد الدمرداش رئيس التصديرى للحاصلات الزراعيه، ومارى بشارة رئيس التصديرى للملابس الجاهزة، وهو القطاع الذى يشهد انتكاسة غير مسبوقة فى أرقام التصدير.