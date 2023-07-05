سمير عبدالمعز يتوج بأول ذهبية لمصر بالبطولة الأفريقية للبوتشا

حصل اللاعب سمير عبدالمعز على الميدالية الذهبية الأولى لمنتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

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ونجح اللاعب سمير عبدالمعز في تحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعب جنوب أفريقيا.



ومنذ انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للبوتشا المؤهلة لباريس ٢٠٢٤ شهدت سلسله انتصارات للمنتخب المصري حيث فوز اللاعب مهند أمين علي بطل جنوب أفريقيا وفازت تسنيم جودة علي بطله جنوب أفريقيا وحققت هناء محمد الفوز على بطله توتس.

أحمد آدم: ذهبية سمير عبدالمعز بداية لإنجازات كبيرة في البطولة الإفريقية

من جانبه أعرب الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل عن سعادته الكبيرة بعد حصد أول ذهبية لمصر.

وقال الدكتور أحمد آدم أن البعثة المصرية قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات والفوز بأكثر من ميدالية خلال منافسات البطولة.

وكشف أحمد آدم أن منافسات بطولة أفريقيا للبوتشا في نسختها الحالية غاية في القوة نظراً؛ لأنها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

ووجه الدكتور أحمد آدم الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة للدعم المستمر للرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص.

كما وجه رئيس اتحاد البوتشا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدعم بقوة لجميع الألعاب والمتابع بدقة لكل الملفات مشيراً إلى أن هذه الانتصارات التى تحققها كل المنتخبات تأتي نتيجة دعم الدولة المصرية متمثلة في جهد ومتابعة وزير الرياضة المصري لكل الأحداث الرياضية.

وعبر محمد الدسوقي نائب رئيس الاتحاد، عن سعادته الكبيرة بحصول سمير على الميدالية الذهبية الأولى لمنتخبط مصر.



وعلى صعيد آخر، أكد الدسوقي حامد عضو مجلس الإدارة، على توفير المناخ الجيد ومتطلبات جميع لاعبي بعثة المنتخب النصري، من أجل تحقيق حلم التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وانطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتي 8 يوليو الجاري

وتعد هذه البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

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