تشييع جثامين شهداء عدوان الاحتلال على جنين

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطينى، اليوم الأربعاء، جثامين تسعة شُهداء ممن ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال عدوانها الأخير على مدينة "جنين" ومخيمها.

شهداء العدوان الإسرائيلى على جنين:

انطلق موكب تشييع جثامين الشهداء التسعة بمشاركة الآلاف من مختلف المحافظات من أمام مستشفى جنين الحكومي تجاه المدينة ومخيمها قبيل ظهر اليوم، وحُمل الشهداء على الأكتاف، إذْ ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهم، قبل أن يتم مواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء الجديدة.

ورددَّ المشيعون بمشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وأعضاء من المجلس الثوري لحركة "فتح" وأمناء سر الحركة، وجمع من الفعاليات الوطنية والمجتمعية من مختلف المحافظات، الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية.

طالب المشيعون المجتمع الدولي بالتدخل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر، وعمليات تصفية، وإعدام، ومجازر يومية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا واسعًا على مدينة جنين ومخيمها استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنًا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابًا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى:

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

أفادت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.

في سياق متصل شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارات جوية على مواقع مختلفة فى قطاع غزة، وألحقت دمارًا بالممتلكات.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية بثلاثة صواريخ موقعًا فى منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتضرر عددٌ من منازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

قصفت طائرات الاحتلال بأربعة صواريخ على الأقل موقعًا شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأوقعت فيه دمارًا وخرابًا وبممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على موقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما ألحق دمارًا به.

وتجوب طائرات الاحتلال بدون طيار أجواء القطاع وبشكل مكثف.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى 10 قتلى و100 جريح، بينهم 20 في حالة الخطر، فيما تشهد المنطقة حركة مكثفة للآليات العسكرية الإسرائيلية.

واصلت القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، هجومها على مدينة جنين ومخيمها، ودفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى محيط مخيم جنين، فيما واصلت استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ وإطلاق النار الكثيف، بعد إرغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس الإثنين، مخيم جنين للاجئين بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، مدعومين بالطائرات الحربية والمسيرة، وقامت بقصفه بالذخيرة الحية، مما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين بينهم 20 في حالة الخطر، وتدمير الكثير من المنازل والبنى التحتية المدنية، وقطع الكهرباء والماء عن المخيم.

تسببت الهجمات الإسرائيلية، التي استخدمت فيها الطائرات المسيرة، في نزوح نحو 3 آلاف فلسطيني، في ظل توقعات بتزايد التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة.