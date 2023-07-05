دمار هائل في مخيم جنين بعد انسحاب قوات الاحتلال (شاهد)

رصدت قناة “القاهرة الإخبارية” حجم الدمار الهائل الذي خلفته قوات الاحتلال بمخيم جنين بفلسطين، طال البنية التحتية والمصارف الصحي واختلاط خطوط المياه بها، بالإضافة إلى الدمار الذي أصيب محولات الكهرباء.

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من جانبها قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مصابين في عملية تل أبيب التي وقعت بالأمس ما زالا في حالة خطيرة، لافتةً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من داخل وأطراف مخيم جنين.

12 شهيدًا 140 جريحًا

وأضافت أن هناك 12 شهيدًا ارتقوا بالإضافة إلى 140 جريحًا جراء العدوان على مخيم جنين، كما تم تهجير مواطنين فلسطينيين من المباني السكنية، وذلك بعدما أرغمتهم قوات الاحتلال على ترك بيوتهم بواقع 4 آلاف مواطن، ثم تمت دعوتهم إلى الرجوع إلى المخيم بعدما انسحبت قوات الاحتلال.

عدم المساس بأي مخلفات تركها الاحتلال

ونوهت إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف باشرت عملها للبحث عن أي مخلفات، وتمت دعوة المواطنين إلى عدم المساس بأي مخلفات تركها الاحتلال، لافتةً إلى أن قوات الاحتلال أعلنت بالأمس عن مقتل جندي إسرائيلي بعد إصابته برصاص المقاومين الفلسطينيين.