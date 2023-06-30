قوات الاحتلال تقتحتم جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم، ونصبت حاجزًا عسكريًا، وفق روسيا اليوم.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي رام الله، وسط الضفة الغربية، هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، قرية دورا القرع شمال المدينة.

وقال رئيس مجلس القرية سامر ذياب، إن مجموعة من مستوطني "بيت إيل" بحماية جيش الاحتلال، هاجمت منطقة العيون جنوب القرية المذكورة، وتصدى لها أهالي القرية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في مساحات من أراضي القرية، سيطر عليها الدفاع المدني الفلسطيني.