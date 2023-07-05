السفيرة أبو غزالة : الرياضة تعزز من قيم السلام والتعاون العربي المشترك

أكدت السفيرة د.هيفاء أبو غزاله، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن الرياضة تدعم العمل العربي المشترك وتعزز من العلاقات العربية ويتيح الفرصة لشباب ورياضي الوطن العربي للتواصل والتعارف، كما يعزز قيم السلام والحوار والانفتاح لديهم إذ إن مكانة الأمم تقاس بما تملكه من موارد بشرية مؤهلة ومؤثرة في رفع اسم بلدها عالياً.

جاء ذلك خلال افتتاح دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر لعام 2023، والذي يقيمه اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية، بالجزائر، بحضور لفيف من وزراء الشبـــاب والرياضـــــة العرب وكبار الشخصيات الرياضية، وتستمر الدورة ١٠ أيام لتنتهي ١٥ يوليو.

وقالت أبو غزالة ممثلة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، أن دورة الألعاب الرياضية العربية من أكبر الملتقيات الرياضية للبلدان العربية التي تقام كل أربع سنوات، حيث تم تنظيم أول دورة في عام 1953 في مصر بالإسكندرية، وتابعت أبو غزالة: " وبمرور ١٤ دورة، نحتفل اليوم الجزائرية لننطلق سوياً من خلال فعاليات الدورة الخامسة عشر من الدورة الرياضية العربية الكبرى".

تعمل جامعة الدول العربية على النهوض بالرياضة والعمل على تعزيز وإطلاق الطاقات للمنافسة الشريفة، وتعزيز قيم التسامح والتآخي، وتطوير الثقافة والتنشئة الرياضية لجعلها أسلوب حياة صحي في مجتمعاتنا العربية من أجل إعداد وتنشئة جيل يتمتع بالصحة والقوة والانطلاق نحو الإنجاز والمساهمة بفعالية في عملية التنمية.