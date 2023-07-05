حاج يدعو للرجال بالزواج على زوجاتهم وآخر يصفعه من الخلف (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ حاج يدعو للرجال بالزواج على زوجاته، أثناء أداء مناسك فريضة الحج بمكة المكرمة.

لقى مقطع فيديو لــ حاج يدعو للرجال بالزواج على زوجاتهم، انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل، والذي أظهر الحاج وهو يدعُو بصوتٍ عالٍ ومتكرر: "اللهم ارحم زوجاتنا، اللهم اجعلنا نتزوج عليهن.. اللهم ارحمنا برحمتك يالله"، الأمر الذي قُوبل بالسخرية من الحجاج حوله.

الأمر اللافت في المقطع، هو قدوم حاج طاعن في العمر ذي لحية بيضاء طويلة، من خلف الحاج الذي يدعو بالزواج، صفعه على كتفه بيده في إشارة إلى إسكاته عما يقول.

يوم التروية.. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الثامن من ذي الحجة، والمعروف بيوم التروية فى أداء مناسك الحج هذا العام، إذْ بدأ الحجاج اليوم التوجه إلى مشعر منى للمبيت فيه استعدادًا للتوجه غدًا إلى صعيد عرفات للوقوف بعرفات وأداء ركن الحج الأعظم، إذْ تنقسم مناسك الحج طوال تلك الأيام بدءًا من اليوم وحتى نهاية أيام التشريق.

مناسك الحج بالترتيب:

الحج

وتبدأ مناسك الحج كما حددتها دار الإفتاء وفقًا للترتيب الآتي:

الإحرام من الميقات، ثم دخول مكة:

يقوم المعتمر بطواف الركن، فيطوف سبعة أشواط بدكا من الحجر الأسود، إذْ يكون البيت عن يساره وكلما وصل إلى الحجر الأسود، قبله إن تيسر له ذلك أو أشار إليه، ثم يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى حلق المعتمر شعره أو قصر، وتحلل من إحرامه، هذه هي أعمال العمرة.

إحرام الحج على ثلاثة أنواع:

الإفراد: ويسمى المحرم به مفردًا، وهو أن يهل بالحج مفردًا عن العمرة.

الحج 2023

القرآن: ويسمى المحرم به قارنًا، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا، وعليه هدي إن كان من غير أهل مكة، أو يحرم بالحج قبل الشروع في طواف العمرة.

التمتع: ويسمى المحرم به متمتعًا، وهو أن يحرم بالعمرة في الشهر الحج من ميقات بلده، ويدخل مكة، ويفرغ من أفعال العمرة، ثم يتحلل بعد الفراغ من العمرة، ويحل له كل ما كان محظورًا عليه بسبب الإحرام.

ثم ينتهى الحج من مكة ويحرم للحج، وعليه هدي لتمتعه إن كان من غير أهل مكة.

فى حالة إذا كان الحاج متمتعًا قصر شعره، وتحلل من إحرامه، وانتظر قدوم يوم التروية.

- أما القارن والمفرد فهما على إحرامهما إن قدما مكة قبل يوم التروية، ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم تحية للبيت الحرام، ولهما أن يسعيا بين الصفا والمروة، وهذا السعي من أركان الحج.

لهما أن يؤخرا السعي إلى طواف الإفاضة، ويظلا على إحرامهما.

يوم التروية الثامن من ذي الحجة:

يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم المتمتع مرة أخرى، ثم يخرج الحاج (المتمتع والقارن والمفرد) يوم التروية إلى منى فيصلي الظهر بها، ويبيت بها ليلته، حتى يصلي الفجر.

يوم عرفة:

يوم عرفة

خلال يوم عرفة التاسع من ذي الحجة يخرج الحاج مع شروق شمس يوم عرفة (وهو التاسع من ذي الحجة) إلى نمرة، ثم يبقى بها إلى صلاة الظهر فيصليها هي والعصر جمع تقديم.

ثم يخرج إلى جبل الرحمة بعرفة أو أي مكان بها فيقف بها حتى غروب الشمس، ثم يتحرك من عرفة بعد الغروب حتى يصل إلى المزدلفة، فيصلي بالمزدلفة المغرب والعشاء، فيقف بها حتى غروب الشمس، ثم يبيت بالمزدلفة حتى يصلي الفجر بها، صباح يوم النحر.

يوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر:

في أول أيام عيد الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر، يظل الحاج بالمزدلفة حتى يصلي بها الفجر، أي: فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، ثم يقف بالمشعر الحرام، وهو بالمزدلفة، حتى يسفر ضوء الفجر ويظهر جيدًا من بعد صلاة الفجر، ثم يتحرك بعد إسفار الفجر وظهور ضوئه جيدًا يوم العاشر قبل طلوع الشمس، فيتجه إلى منى مرة أخرى.

الحج

رمي جمرة العقبة الكبرى:

فإذا وصل إلى منى قام برمي جمرة العقبة الكبرى، وإن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمي الجمرات، وإلا ينزل على ترتيب القائم على تنظيم رمي الجمرات.

ثم يذبح هديه، ويحلق، ويتحلل التحلل الذي يسمى: التحلل الأصغر، ثم يعود الحاج إلى مكة المكرمة، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى المتمتع السعي الذي هو ركن من أركان الحج، أما سعيه الأول فهو معدود من مناسك العمرة التي قدَّمها على الحج.

أما المفرد والقارن فلا يسعيان إن سعيا مع طواف القدوم، إذْ يكتفى في حالة الإفراد والقران بسعي واحد، ثم يتحلل الحاج -سواء المتمتع والقارن والمفرد- التحلل الأكبر، ثم يعود الحاج من يومه (وهو اليوم العاشر إلى منى ويبيت بها).

الحج

رمي الجمرات:

أيام التشريق:

تبدأ من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر تعرف بأنها أيام التشريق، وتشمل مناسك الحج فيها:

يبقى الحاج بمنى حتى إذا زالت الشمس عن وسط السماء ظهرًا ذهب إلى رمي الجمرات، إن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمي الجمارات، وإلا ينزل على ترتيب القائم على تنظيم رمي الجمرات.

من أول أيام التشريق (اليوم الحادي عشر من ذي الحجة) يرمي كل جمرة بسبع حصيات، وتكون الحصاة بقدر حبة الفول أو النواة، ويراعي الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الصغرى، فيكون مجموع ما يرميه في اليوم الواحد إحدى وعشرين حصاة.

البيت الحرام

ثم بعدها يبيت بمنى، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق (اليوم الثاني عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات أيضًا، إن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمي الجمارات، وإلا ينزل على ترتيب القائم على تنظيم رمي الجمرات، وإن تعجل واكتفى بيومين نزل مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات، ولا يبقى إلى اليوم الثالث.

فى حالة إن لم يتعجل بات بمنى الليلة الثالثة، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات، ولا يبقى إلى اليوم الثالث، وبعد رمي الجمرات ينزل الحاج مكة لطواف الوداع، وبهذا يكون قد أدى نسكه.

منظومة الخدمات الرقمية:

وقد أكدت شئون الحرمين الشريفين اليوم، الإثنين، جاهزية منظومة الخدمات الرقمية استعدادًا لبث ترجمة خطبة عرفة.

بحسب صحيفة "سبق" السعودية، قام وكيل الرئيس العام للشئون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية لمقر مشروع خادم الحرمين الشريفين لبث ترجمة خطبة عرفة في مشعر عرفات، وكان برفقته الوكيل المساعد للشئون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفي والمختص التقني عبدالرحمن الجهني.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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