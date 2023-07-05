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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

سيدي كرير: القيمة العادلة للشركة 30.6 جنيها للسهم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

استعرضت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، القيمة العادلة للشركة وكذلك للشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) محل الاستحواذ؛ وفقاً لتقرير التقييم المالي للشركتين المعدة من شركة بيكر تلي للاستشارات المالية.

قالت الشركة في بيان للبورصة أن القيمة العادلة لسيدي كرير بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 23.13 مليار جنيه موزعة على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه.

وأضافت أن القيمة العادلة للمصرية لإنتاج الإيثلين بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 1.08 مليار دولار موزعة 13.86 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 78.32 دولار.

وقد تم احتساب سعر الصرف لتحديد معامل المبادلة على أساس 30.9 جنيه للدولار، لتصبح القيمة العادلة لإيثيدكو بنهاية ديسمبر الماضي نحو 33.54 مليار جنيه.

وكان مجلس إدارة سيدي كرير للبتروكيماويات، وافق على تقارير التقييم المالي لكل من الشركتين سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين "إيثيدكو"، والمعدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل).

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