إبراهيم عادل يقود تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام غينيا

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي المديرالفني لمنتخب مصرالأولمبي على التشكيل الذي يخوض به لقاء غينيا المرتقب على ستاد طنجة الدولي ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

تضع الجماهيرالمصرية آمال كبيرة على البرازيلي روجيرو ميكالي لوصول إلى أولمبياد باريس بجانب المحافظة على البطولة الأفريقية للموسم الثاني على التوالي.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع لمباراة غينيا

يعود أحمد عيد لقيادة الظهيرالأيمن للفراعنه أمام غينيا حيث غاب اللاعب أحمد عيد عن اللقاء الماضي "الجابون " في الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، فيما يعود محمد شحاته لاعب طلائع الجيش لمباراة غينيا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع لمباراة غينيا

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أحمد عاطف قطة، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أسامة فيصل، محمود صابر.

نجح كتيبة الفراعنه التأهل الرسمي لدورنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، بعدما فاز على نظيره الجابون بهدفين دون رد أمام الجابون في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ،ليتمكن كلامن الفراعنه "منتخب مصرالأولمبي " ومالي التأهل لدور نصف نهائي البطولة ليقابل منتخب مصرمع نظيره غينيا والمباراة الثانية مع مالي ضد المغرب .

من جانبه صرح وائل رياض مدرب منتخب مصر الأولمبي العام ، ان الجهاز الفني برئاسة ميكالي طالب لاعبي المنتخب الوطني بالفوز على غينيا في نصف نهائي كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

وأضاف رياض: لا نرغب فى تأجيل الصعود ولابد من حسمه في مباراة غينيا.

أردف : المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولم نقلق بعد التعادل مع النيجر في أول مباريات المنتخبين بالبطولة وكان لدينا ثقة بالتأهل للدور قبل النهائي رغم قوة منتخبات المجموعة.

أتم حديثة : الروح الجماعية هو مايميز من المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب هدفه تحقيق إنجاز مع المنتخب الأولمبي بالفوز بالاولمبياد مثلما حققه من قبل مع المنتخب البرازيلي.

موعد مباراة مصر وغينيا

تبدأ مباراة مصروغينا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .